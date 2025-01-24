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鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.75元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.75元，其中最高估值3.16元，最低估值1.21元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.16(3.16)3.893.113.31
最低值1.21(1.21)1.421.612.01
平均值1.9(1.96)2.422.642.66
中位數1.75(1.79)2.282.962.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值304.49億358.08億389.77億416.83億
最低值241.77億257.24億258.85億313.41億
平均值263.38億285.28億307.33億348.19億
中位數263.54億279.36億296.92億314.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.412.902.391.28
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

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