鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.75元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.75元，其中最高估值3.16元，最低估值1.21元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.16(3.16)
|3.89
|3.11
|3.31
|最低值
|1.21(1.21)
|1.42
|1.61
|2.01
|平均值
|1.9(1.96)
|2.42
|2.64
|2.66
|中位數
|1.75(1.79)
|2.28
|2.96
|2.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|304.49億
|358.08億
|389.77億
|416.83億
|最低值
|241.77億
|257.24億
|258.85億
|313.41億
|平均值
|263.38億
|285.28億
|307.33億
|348.19億
|中位數
|263.54億
|279.36億
|296.92億
|314.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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