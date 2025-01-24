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鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司FCX-US的目標價調降至50元，幅度約7.41%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)提出目標價估值：中位數由54元下修至50元，調降幅度7.41%。其中最高估值60.04元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予費利浦·麥克莫蘭銅金公司評價：積極樂觀14位、保持中立10位、保守悲觀1位。

費利浦·麥克莫蘭銅金公司今(24日)收盤價為38.52元。近5日股價下跌7.41%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FCX市場預估目標價

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費利浦·麥克莫蘭銅金公司38.52-1.46%

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