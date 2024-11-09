鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至14.9元，預估目標價為230.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.13元上修至14.9元，其中最高估值15.6元，最低估值13.88元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15.6(15.6)
|18.8
|19.54
|最低值
|13.88(13.88)
|17
|18
|平均值
|14.73(14.6)
|17.84
|19
|中位數
|14.9(14.13)
|17.9
|19.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119.66億
|126.76億
|130.36億
|最低值
|117.15億
|118.81億
|120.93億
|平均值
|118.24億
|122.86億
|125.68億
|中位數
|118.15億
|122.57億
|125.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.84
|6.99
|22.83
|5.05
|11.95
|營業收入
|100.73億
|100.84億
|101.88億
|101.93億
|111.32億
詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估下修至14.23元，預估目標價為220.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估下修至4.02元，預估目標價為130.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為91.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Doximity Inc - Class A(DOCS-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為42.00元
上一篇
下一篇