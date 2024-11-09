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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至14.9元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-09 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.13元上修至14.9元，其中最高估值15.6元，最低估值13.88元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值15.6(15.6)18.819.54
最低值13.88(13.88)1718
平均值14.73(14.6)17.8419
中位數14.9(14.13)17.919.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值119.66億126.76億130.36億
最低值117.15億118.81億120.93億
平均值118.24億122.86億125.68億
中位數118.15億122.57億125.72億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.846.9922.835.0511.95
營業收入100.73億100.84億101.88億101.93億111.32億

詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIZ

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