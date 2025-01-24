台灣銘板自結去年稅前盈餘減逾8成 每股稅前賺0.45元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-24 12:34
台灣銘板 (6593-TW) 今 (24) 日公布最新自結獲利資訊，2024 年第四季稅前盈餘 723 萬超越 2024 年前三季稅前盈餘總和的 408 萬元，依目前股本計算，單季每股稅前盈餘 0.29 元，2024 年自結稅前盈餘 1124 萬元，年減 80.36%，每股稅前盈餘 0.45 元。
台灣銘板表示，2024 年營運雖受到全球經濟放緩及部分客戶訂單遞延的挑戰，致使營收與獲利皆較 2023 年同期呈現下滑的趨勢，公司仍堅持深耕核心業務，一方面，強化數位金融卡片個人化和卡片開發與製造領域，配合客戶客製化的需求、交期要求時程所需，打造了聯名信用卡、綠色信用卡等卡片訂單。
另一方面，台灣銘板不斷推進冷錢包業務的發展，除了成功推出台灣首張結合冷錢包技術與萬事達簽帳卡的創新產品——峮峮冷錢包簽帳卡，且首位持卡人已成功完成開卡程序外，也致力於與多家國外交易所及加密貨幣友善機構進行洽談並測試相關業務中，同時積極參與國際金融科技展會，拓展海外市場，以期能為公司未來營運奠定良好的發展基礎。
台灣銘板指出，公司 2024 年秉持穩健營運規模擴大、重視股東權益之策略，審慎評估每個合作案，針對 2024 年 9 月公司因收到 Our Happy Company PTE Ltd. 正進行清算程序的通知，因此，決定終止雙方原簽訂版稅簽帳卡訂購之合約；針對新莊廠都更案，公司尚對聯合都更或自地都更重建，內部仍再三研商討論，待有進一步共識。
展望未來，台灣銘板維持審慎樂觀態度。台灣銘板持續深耕卡片 / 卡片個人化業務，並積極拓展多元化金融產品，包括聯名信用卡、綠色信用卡等，穩固既有市場地位，同時，洞察 Web 3.0 趨勢，台灣銘板將聚焦於冷錢包市場，透過國際展會積極拓展海外業務。
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