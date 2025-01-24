台灣銘板自結去年稅前盈餘減逾8成 每股稅前賺0.45元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-24 12:34

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台灣銘板 (6593-TW) 今 (24) 日公布最新自結獲利資訊，2024 年第四季稅前盈餘 723 萬超越 2024 年前三季稅前盈餘總和的 408 萬元，依目前股本計算，單季每股稅前盈餘 0.29 元，2024 年自結稅前盈餘 1124 萬元，年減 80.36%，每股稅前盈餘 0.45 元。

台灣銘板表示，2024 年營運雖受到全球經濟放緩及部分客戶訂單遞延的挑戰，致使營收與獲利皆較 2023 年同期呈現下滑的趨勢，公司仍堅持深耕核心業務，一方面，強化數位金融卡片個人化和卡片開發與製造領域，配合客戶客製化的需求、交期要求時程所需，打造了聯名信用卡、綠色信用卡等卡片訂單。

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台灣銘板指出，公司 2024 年秉持穩健營運規模擴大、重視股東權益之策略，審慎評估每個合作案，針對 2024 年 9 月公司因收到 Our Happy Company PTE Ltd. 正進行清算程序的通知，因此，決定終止雙方原簽訂版稅簽帳卡訂購之合約；針對新莊廠都更案，公司尚對聯合都更或自地都更重建，內部仍再三研商討論，待有進一步共識。