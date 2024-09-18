〈焦點股〉台電強韌電網計畫、半導體客戶需求旺 亞力價量齊揚

亞力 ( 1514-TW ) 受惠台電強韌電網計畫，以及半導體客戶海外擴廠，帶動重電設備需求，有望推升亞力營運，激勵亞力今 (18) 日股價表現，價量齊揚，除站回 5 日線，成交量也超過 3000 張。

亞力早盤以 118 開平盤，盤中最高漲至 124 元，一度漲逾半根停板，雖然隨後漲幅稍收斂，截至上午 10 點 10 分，股價暫報 122.5 元，漲幅 3.82%，除了站回 5 日線，成交量超過 3000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周僅賣超 6 張。

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賴政府要求台電強韌電網計畫的關鍵工程，提前 4 年於 2028 年前完成，有望使台電土建進度落後的問題改善，而亞力手上也握有台電強韌電網計畫訂單，相關訂單出貨狀況維持強勁。