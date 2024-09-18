〈焦點股〉台電強韌電網計畫、半導體客戶需求旺 亞力價量齊揚
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-18 10:30
亞力 (1514-TW) 受惠台電強韌電網計畫，以及半導體客戶海外擴廠，帶動重電設備需求，有望推升亞力營運，激勵亞力今 (18) 日股價表現，價量齊揚，除站回 5 日線，成交量也超過 3000 張。
亞力早盤以 118 開平盤，盤中最高漲至 124 元，一度漲逾半根停板，雖然隨後漲幅稍收斂，截至上午 10 點 10 分，股價暫報 122.5 元，漲幅 3.82%，除了站回 5 日線，成交量超過 3000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周僅賣超 6 張。
賴政府要求台電強韌電網計畫的關鍵工程，提前 4 年於 2028 年前完成，有望使台電土建進度落後的問題改善，而亞力手上也握有台電強韌電網計畫訂單，相關訂單出貨狀況維持強勁。
海外市場方面，除取得美國電力公司少量智慧開關訂單，半導體客戶積極至海外擴廠，帶動重電設備需求，預估 2025 年可以出貨美國與日本後可進一步貢獻營收。
亞力 8 月營收 6.01 億元，月減 6.61%，年減 4.48%；累計今年 1 至 8 月營收 55.25 億元，年增 3.85%。
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