遭裁違憲！川普限制出生公民權行政命令 全美至少22州提告反對

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-24 11:50

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自川普周一 (20 日) 上任以來，不僅廢除拜登政府近 80 項政策，還宣佈退出巴黎氣候協定、世衛組織並簽署無數行政命令，當中影響最大的就是終止移民在美所生子女的自動公民身份，但目前包括加州、紐約州、佛州、威斯康辛州等 22 個州周三 (22 日) 集體向聯邦法院提起訴訟，控告川普違憲。

川普周一下令，非法移民或持臨時簽證者在美出生的子女將不再自動獲得美國公民身份，該行政命令將在發布 30 天後生效。在去年競選中，川普就曾提及上任後除將大規模驅逐非法移民外，還將終止出生公民權以及「生育旅遊」現象。

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美國聯邦法官 John Coughenour 周四 (23 日) 裁定，川普旨在終止「出生公民權」的行政命令明顯違憲，第十四條修正案明確保障出生在美國土地上所有兒童的公民權，這一問題的法律界定「毫無爭議」。

Coughenour 說：「我已經當了 40 多年的法官。我不記得有其他案件的問題像這次一樣清楚。這是一項公然違憲的命令。」

Coughenour 周四的裁決有效期為 14 天，以便在接下來的法律辯論中進行更多審查。Coughenour 打算在 2 月 6 日舉行聽證會，以決定是否在案件進行期間長期阻止該行政命令。

來自華盛頓州總檢察長及其他三個民主黨主導州的訴訟團隊也表示，川普的行政命令不僅違憲，還會對出生公民權的兒童及相關州政府的財政和福利系統造成嚴重負面影響。

美國司法部隨後發出聲明表示，將「堅決捍衛」總統的行政命令，稱該命令「正確詮釋美國憲法第十四條修正案。我們期待向法院和美國人民提交完整的案情陳述，他們迫切希望看到我們國家的法律得到執行」。

川普的行政命令聲稱非公民的子女「不受美國管轄」，因此沒有資格獲得公民身份。華盛頓州助理檢察長 Lane Polozola 周四為各州辯護，稱此說法「荒謬」，並指非法移民及其子女均受美國法律的約束。