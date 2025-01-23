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鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際CRL-US的目標價調降至192.5元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對查爾斯河實驗室國際(CRL-US)提出目標價估值：中位數由200元下修至192.5元，調降幅度3.75%。其中最高估值240元，最低估值152元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予查爾斯河實驗室國際評價：積極樂觀5位、保持中立13位、保守悲觀3位。

查爾斯河實驗室國際今(23日)收盤價為168.22元。近5日股價下跌3.75%，標普指數上漲2.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CRL市場預估目標價

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