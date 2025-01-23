鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融(WTFC-US)EPS預估上修至10.39元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對誠信金融(WTFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.23元上修至10.39元，其中最高估值10.76元，最低估值9.6元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|10.76(10.54)
|11.99
|最低值
|9.6(9.4)
|10.37
|平均值
|10.34(10.24)
|11
|中位數
|10.39(10.23)
|11.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|26.88億
|28.74億
|最低值
|25.86億
|26.41億
|平均值
|26.42億
|27.90億
|中位數
|26.37億
|27.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.68
|7.58
|8.02
|9.58
|10.31
|營業收入
|18.45億
|18.65億
|22.45億
|33.14億
|39.64億
詳細資訊請看美股內頁：
誠信金融(WTFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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