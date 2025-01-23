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鉅亨速報 - Factset 最新調查：誠信金融(WTFC-US)EPS預估上修至10.39元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-23 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對誠信金融(WTFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.23元上修至10.39元，其中最高估值10.76元，最低估值9.6元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值10.76(10.54)11.99
最低值9.6(9.4)10.37
平均值10.34(10.24)11
中位數10.39(10.23)11.05

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值26.88億28.74億
最低值25.86億26.41億
平均值26.42億27.90億
中位數26.37億27.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.687.588.029.5810.31
營業收入18.45億18.65億22.45億33.14億39.64億

詳細資訊請看美股內頁：
誠信金融(WTFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWTFC

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