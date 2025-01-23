中華電信率先通過台電智慧電表Route B計畫 開創用戶端能源管理新服務

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-23 16:33

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中華電信 (2412-TW) 積極推動智慧電表的 FAN(Field Area Network) 通訊模組，將低壓用戶的用電資訊精準傳送至台電，實現電力供需調度的最佳化。去年底領先業界，通過台電「推廣用戶端能源管理服務合作原則」計畫 (Route B) 的符合性測試及交互可用性測試。

中華電信近期與中磊 (5388-TW) 聯手，採用 NB-IoT/LTE-M1 通訊硬體技術，並結合中華電信自主研發的智慧電表 HAN(Home Area Network) 通訊模組，打造更高效的智慧電表解決方案。

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中華電信指出，推動智慧電網為國際趨勢，智慧電表為關鍵基礎建設，為收集電力資訊的重要角色。台電於先進智慧電表基礎建設 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 的智慧電表內，設計可支援 Route A 與 Route B 兩種無線通訊模組。

中華電信說明，Route A 模組由台電安裝，用電數據送回電力公司，作為用電紀錄、計費結帳及其他配合能源政策讀加值服務；Route B 模組則由業者開發，加裝在智慧電表內，同樣可以接受用電數據，供能源管理業者開發並提供更多元的應用服務。

中華電信則自主研發具備彈性橫向擴展、高可用性與巨量資料處理技術的資訊頭端系統 HES(Head End Server），結合低延遲、大連結的 HAN 雙模通訊模組技術，藉由 API 開放介面，將台電智慧電表的住商用電資訊，透過中華電信的 iEN 智慧節能系統或業界 EMS 能源管理系統，提供企業用戶發展節能、儲能、充電樁或太陽光電等減碳相關應用。