鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調升至421元，幅度約5.25%
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 18:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對晶碩(6491-TW)提出目標價估值：中位數由400元上修至421元，調升幅度5.25%。其中最高估值535元，最低估值377元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予晶碩(6491-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀0位。
晶碩(6491-TW)今(3日)收盤價為384元。近5日股價上漲4.25%，相關生技醫療近5日下跌1.68%，集中市場加權指數下跌1.78%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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