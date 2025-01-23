鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.16元，預估目標價為23元
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.19元下修至0.16元，其中最高估值0.31元，最低估值0.14元，預估目標價為23元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.31(0.31)
|0.98
|0.99
|最低值
|0.14(0.14)
|0.19
|0.54
|平均值
|0.2(0.2)
|0.51
|0.75
|中位數
|0.16(0.19)
|0.51
|0.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|363,838,000
|382,010,970
|396,735,780
|最低值
|345,200,000
|347,467,680
|333,540,040
|平均值
|357,576,260
|363,045,110
|372,098,710
|中位數
|360,668,000
|362,150,000
|381,647,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|1.15
|4.02
|0.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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