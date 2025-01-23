吳恩達談DeepSeek：能以經濟方式訓練模型 讓人印象深刻 

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-23 10:00

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「AI 教育第一人」、美國電腦科學家吳恩達表示，他對於 DeepSeek 能夠以非常經濟的方式訓練模型感到印象深刻，並且非常出色。

吳恩達 21 日在世界經濟論壇表達了對 DeepSeek 的欣賞之情：「我對 DeepSeek 的進展印象深刻。我認為他們能夠以非常經濟的方式訓練模型。他們最新發布的推理模型，非常出色。我很欣賞世界各地的許多團隊包括 DeepSeek，為開源權重模型所做的貢獻。」

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吳恩達為史丹佛大學電腦科學教授、Coursera 共同創辦人、DeepLearning.AI 創辦人，被全球 AI 學習者稱為「AI 教育第一人」。他同時也是 Open AI 創辦人 Sam Altman 的導師，在人工智慧領域頗有建樹。

DeepSeek 稍早發布了全新的開源推理大模型 DeepSeek-R1，在數學、程式設計和推理等多個任務上達到了與 OpenAI o1 相當的表現水平，同時將應用程式介面（API， Application Programming Interface）呼叫成本降低了 90-95%。

作為 AI 教育佈道者，吳恩達持續向外傳達 AI 對於時代和個人的改變，他認為人工智慧是一種「通用技術」，擁有「成千上萬極具價值的應用場景」。

吳恩達認為，現在是學習 AI 的好時機，也是學習程式設計的好時機。 「因為未來，人們可以透過 AI 精確完成想要的事情，而能做到這一點的人會比不會的人更有競爭力。因此，現在是學習 AI 的好時機。特別是，要學習程式設計。」