鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至5.89元，預估目標價為275.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.04元下修至5.89元，其中最高估值7.14元，最低估值4.32元，預估目標價為275.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.14(7.14)
|11.26
|14.7
|17.7
|最低值
|4.32(4.25)
|5.62
|7.69
|10.06
|平均值
|5.92(5.88)
|8.74
|12.15
|15.01
|中位數
|5.89(6.04)
|8.9
|11.68
|16.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|144.32億
|176.63億
|201.70億
|227.15億
|最低值
|136.81億
|155.50億
|172.81億
|190.09億
|平均值
|141.33億
|163.74億
|185.92億
|206.58億
|中位數
|141.81億
|160.85億
|185.91億
|202.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.30
|0.38
|-3.25
|-2.10
|-6.89
|營業收入
|27.30億
|56.60億
|83.02億
|94.76億
|117.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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