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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至5.89元，預估目標價為275.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.04元下修至5.89元，其中最高估值7.14元，最低估值4.32元，預估目標價為275.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.14(7.14)11.2614.717.7
最低值4.32(4.25)5.627.6910.06
平均值5.92(5.88)8.7412.1515.01
中位數5.89(6.04)8.911.6816.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值144.32億176.63億201.70億227.15億
最低值136.81億155.50億172.81億190.09億
平均值141.33億163.74億185.92億206.58億
中位數141.81億160.85億185.91億202.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.300.38-3.25-2.10-6.89
營業收入27.30億56.60億83.02億94.76億117.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLUT

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