鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.BOKF-US的目標價調升至125元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)提出目標價估值：中位數由121元上修至125元，調升幅度3.31%。其中最高估值137元，最低估值110元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予BOK Financial Corp.評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀0位。
BOK Financial Corp.今(22日)收盤價為114.26元。近5日股價上漲3.31%，標普指數上漲3.53%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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