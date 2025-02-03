喜迎開紅盤！新增小型雙鴻期貨等7檔股期 總數擴至300檔

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-03 10:46

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期交所自今 (3) 日起，新增小型雙鴻期貨、世芯 - KY 期貨、小型世芯 - KY 期貨、保瑞期貨、小型保瑞期貨等 5 檔股票期貨，以及統一 FANG+ETF 期貨、小型統一 FANG+ETF 期貨等 2 檔 ETF 期貨。股票期貨檔數將自目前 293 檔增加為 300 檔。

除統一 FANG+ETF 期貨、小型統一 FANG+ETF 期貨收盤時間為下午 4 點 15 分外，其餘 5 檔收盤時間均為下午 1 點 45 分；另本次新增 7 檔契約之交割月份為 114 年 2 月、3 月及 6 月、9 月、12 月，有關契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，可以至期交所網站查詢。

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根據期交所統計，股票期貨 113 年日均量為 28 萬餘口，較前一年度日均量成長近三成，另未平倉量亦受帶動，113 年日均未平倉量近 65 萬口，亦較前一年度成長 35%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。

近年來 AI 題材火熱推升臺股創高，使得部份股票價格持續上漲，連帶推升股票期貨契約價值及保證金門檻，為回應市場需求，期交所除於 113 年 7 月上市微型臺指期貨，方便參與者運用，在新增股票期貨方面，本次增加數檔小型股票期貨契約，俾利市場參與者依自身需求進行避險及策略性交易。

期交所指出，本次新增標的涵蓋半導體、生醫題材等股票，以及現貨市場交易熱絡之國外高科技半導體 ETF，除有助投資人參與 AI 投資商機，亦可與半導體 30 期貨、美國費城半導體期貨、台積電期貨等進行策略性交易，有助擴大期貨市場運用廣度及深度。