《環球時報》社評：美國對華政策要回歸理性務實

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 11:33

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川普周一（20 日）就任美國第 47 任總統，開啟新的 4 年周期，中美關係也迎來一個新起點。中國官媒《環球時報》社評周三指出，中國國家主席習近平上周五應約同川普通話，為這一新起點確定了戰略基調。

《環球時報》社評稱，在美國新政府上任前後，中美外交開局良好，元首外交的引領作用至關重要。現在，人們期待這一良好開局延續，成為兩個大國之間的新常態。

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該社評表示，期待美國新政府真正摒棄零和博弈與「冷戰」思維，與中國深化務實合作，為中美關係開創一個互惠互利的新起點。

《環球時報》社評說，美國對華政策回歸理性務實，是中美兩國人民的共同呼聲。

《環球時報》社評指出，眼下中美都面臨新的發展任務，兩國擁有廣泛共同利益和合作空間。中美的合作清單越拉越長，合作蛋糕也完全可以越做越大。