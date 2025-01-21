search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ExlService Holdings IncEXLS-US的目標價調升至50元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ExlService Holdings Inc(EXLS-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至50元，調升幅度4.17%。其中最高估值57元，最低估值47元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予ExlService Holdings Inc評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀1位。

ExlService Holdings Inc今(21日)收盤價為47.15元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲2.75%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EXLS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
ExlService Holdings Inc48.051.91%

延伸閱讀


Empty