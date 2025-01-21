鉅亨速報 - Factset 最新調查：ExlService Holdings IncEXLS-US的目標價調升至50元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ExlService Holdings Inc(EXLS-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至50元，調升幅度4.17%。其中最高估值57元，最低估值47元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予ExlService Holdings Inc評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀1位。
ExlService Holdings Inc今(21日)收盤價為47.15元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲2.75%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普JBL-US的目標價調升至170元，幅度約3.03%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調升至80元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司ROKU-US的目標價調升至83元，幅度約3.75%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：桑坦德銀行(SAN-US)EPS預估下修至0.79元，預估目標價為5.97元
上一篇
下一篇