年節桃機運量有望創高 台灣虎航報到提前至3小時

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-21 10:30

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農曆春節自 1 月 25 日起至 2 月 2 日止長達 9 天，台灣虎航 (6757-TW) 今 (21) 日指出，預估桃園國際機場客運量將再創新高，因此，為避免人潮流量增加，年節期間將於航班起飛前 3 小時，開始接受辦理報到手續。

台灣虎航指出，1 月 27 日起至 2 月 2 日凡是於桃園機場出發的航班，將於航班起飛前 3 小時開始接受辦理報到手續，以免因人潮眾多，影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至可能造成旅客趕不上航班的情況。

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台灣虎航也建議旅客，儘早抵達機場並至少於航班起飛前 1 小時完成報到手續，或預先至台灣虎航官網辦妥自助報到，以加快通關效率，並使用自助行李託運 (Self Bag Drop, SBD) 系統等智慧化服務，節省等候時間。

台灣虎航重申，現行隨身手提行李規定，每位乘客皆可攜帶 1 件手提行李，三邊尺寸小於 54cm x 38cm x 23cm (上述尺寸包含輪子及手把等外部突出物) 與 1 件個人隨身物品，如：手提包、電腦或免稅商品等，共計 2 件，總重量不得超過 10 公斤，並於登機口檢查，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付手提行李超件費用，每件收取新台幣 2000 元整。