中嘉寬頻攜手諾基亞 全台首家商轉 MoCA Access 技術升級雙向 2G 服務

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-26 15:06

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中嘉寬頻今 (26) 日宣布與諾基亞 (NOKIA) 展開網路技術合作，成為全台首家商轉啟用 MoCA Access™網路技術的業者，率先在桃園市北部五個行政區導入服務，突破舊建物線路升級限制，提供用戶最高雙向 2Gbps 高速寬頻服務。

中嘉寬頻總經理陳佐銘表示，選擇桃園作為首站，主要考量近年當地都市發展迅速，人口持續移入，新舊大樓交錯的環境下，內部光纖纜線鋪設成為一大挑戰，藉由此次與諾基亞合作，MoCA Access™技術能加快光纖服務市場布建，縮短建置時間並提升網路品質。

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新技術導入後，將可解決傳統社區或大樓在光纖建設時常見的問題，包括建築物不允許或不易重新布線、既有纜線管道空間不足、施工期間服務中斷，以及業主不同意施工等障礙，MoCA Access™技術可沿用現有纜線，具備點對多用戶寬頻服務的優勢。

這已是中嘉寬頻今年第二次與諾基亞合作，今年七月，雙方曾策略結盟推出 25GPON 超高速寬頻產品，布局高速商用寬頻市場。