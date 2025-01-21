〈焦點股〉地震概念股走揚 華新站回月線
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-21 10:45
嘉義今 (21) 日凌晨發生規模 6.4 強震，帶動線纜廠華新 (1605-TW) 今天早盤紅通通，漲幅超過 2%，站回月線。
華新早盤以 24.2 元開高走高，盤中最高漲至 24.3 元，漲幅超過 2%，截至上午 10 點 20 分，股價暫報 24.25 元，漲幅約 1.89%，重新站回月線，成交量超過 8000 張。至於三大法人籌碼動向，三大法人連續 2 個交易日買超，合計買超 5562 張。
華新指出，第四季台電強韌電網計畫強勁，雖然民間建築用線在營建方面減緩，但科技業建廠需求熱絡，第四季整體獲利穩定。
另外，華新也以新台幣 2.93 億元增資華新永旭，在印尼規劃興建不銹鋼盤元廠，將生產 300 系列不銹鋼基礎線材，預估年產量可達 30 萬噸，可有效提升成本競爭力，目標市場鎖定東南亞及南亞，預計 2026 年第二季完成建設，並在 2027 年上半年正式量產。
華新 2024 年 12 月營收 136.58 億元，月減 24.78%，年減 0.93%；第四季營收 465.92 億元，季增 6.6%，年增 3.2%；累計 2024 全年營收 1791.96 億元，年減 5.74%。
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