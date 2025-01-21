川普簽署一系列行政令 再次退出《巴黎協定》

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-21 10:00

‌



美國總統川普周一（20 日）在首都華盛頓第一資本體育館內簽署一系列行政令，包括美國將退出因應氣候變遷的《巴黎協定》。

此舉在人們的普遍預期之中。長期以來，川普一直都對全球暖化持懷疑態度。他聲稱全球暖化是一個騙局，一直大力推動解除政府對石油和天然氣鑽探公司的監管，讓業者能最大限度提高產量。

‌



川普在第一個任期內也曾讓美國退出《巴黎協定》，但當時退出流程花了數年時間，直到 2020 年 11 月 4 日才正式生效。到了 2021 年 1 月，前總統拜登上任後，就立即推翻了川普的決定，重新加入《巴黎協定》。

美國這次退出需要的時間可能較短，可能只要一年。根據規定，2015 年《巴黎協定》簽署國必須向聯合國正式通知退出，然後等待一年才能生效。也就是說，美國正式退出《巴黎協定》的時間可能會是在 2026 年。

聯合國在一份書面聲明中表示，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）相信，美國的城市、州和企業「將繼續展現遠見和領導力，努力實現低碳、有韌性的經濟成長，創造高品質就業機會…… 至關重要的是，美國在環境問題上保持領導地位。《巴黎協定》下的集體努力，已經產生了影響，但我們需要一起走得更遠、走得更快」。

華盛頓亞洲協會政策研究所中國氣候中心總監李碩表示，美國退出可能會削弱美國在太陽能、電動車等清潔能源市場與中國競爭的能力，「中國肯定會贏，美國可能會進一步落後」。