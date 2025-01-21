川普宣誓就任美國總統後 有哪些動作？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-21 09:30

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川普在宣誓就任美國第 47 任總統後，動作不斷，一邊簽署了第一批行政命令，一邊在社交媒體平台發文，宣布「美國回來了。」

川普發文 宣布「美國回來了」

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川普在社交媒體平台 X 上發布宣誓就職後第一條貼文，他寫道：「美國回來了」。

川普簽署第一批行政命令

據美國《NBC》報導，川普在宣誓就職數小時後，在美國國會大廈簽署了第一批行政命令，其中一項法令與內閣職責有關。

另據《紐約時報》報導，川普預計將在就職後的數小時內，簽署多達 100 項行政命令。接下來，他可能會在華盛頓「Capital One 競技場」簽署其中一些命令，涵蓋移民、氣候、能源等政策。

白宮闡述「美國優先」政策重點

白宮周一發布新聞稿，闡述川普的「美國優先」政策重點。

白宮稱，「美國優先」政策包括四個重點：「讓美國再次安全」、「讓美國人能支付得起，並在能源上佔主導地位」、 「抽乾沼澤」、「恢復美國的價值觀」等。