普丁：俄羅斯願與美國就烏克蘭戰爭展開對話
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-21 11:00
俄羅斯總統普丁周一（20 日）在聯邦安全會議常務委員視訊會議上表示，俄方對與美國新的行政當局就烏克蘭展開對話持開放立場。
普丁說，從未拒絕與美國當局對話，俄方準備同任何一屆美國政府進行平等合作。但雙邊合作應基於平等和相互尊重，並考慮俄羅斯在全球事務的作用，包括俄方在鞏固戰略穩定與安全方面的作用。
據《CNN》報導，知情人士透露，川普已經指示幕僚，在他宣誓就職後幾天後安排他與普丁通話，目標是在未來幾個月舉行會談，以結束烏克蘭戰爭。早在幾周之前，川普國安團隊就已經開始準備與普丁的通話，目前尚不清楚是否已經敲定日期。
《CNN》指出，儘管川普競選時承諾會在上任一天內結束戰爭，但直到他就職典禮前夕，幾乎沒有跡象表明這場戰爭即將落幕。幾乎可以肯定的是，他會打破這個誓言。
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