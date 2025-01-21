普丁：俄羅斯願與美國就烏克蘭戰爭展開對話

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-21 11:00

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俄羅斯總統普丁周一（20 日）在聯邦安全會議常務委員視訊會議上表示，俄方對與美國新的行政當局就烏克蘭展開對話持開放立場。

普丁說，從未拒絕與美國當局對話，俄方準備同任何一屆美國政府進行平等合作。但雙邊合作應基於平等和相互尊重，並考慮俄羅斯在全球事務的作用，包括俄方在鞏固戰略穩定與安全方面的作用。

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據《CNN》報導，知情人士透露，川普已經指示幕僚，在他宣誓就職後幾天後安排他與普丁通話，目標是在未來幾個月舉行會談，以結束烏克蘭戰爭。早在幾周之前，川普國安團隊就已經開始準備與普丁的通話，目前尚不清楚是否已經敲定日期。