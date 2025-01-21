「川普2.0時代」來了！川普宣誓就任美國第47任總統
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-21 09:00
美國總統當選人川普周一（20 日）在首都華盛頓特區就職典禮上正式宣誓就任第 47 任總統。
當天宣誓儀式由聯邦最高法院首席大法官羅伯茨主持，川普在羅伯茨帶領下完成宣誓。副總統當選人范斯也正式宣誓就任副總統。
從上周六開始，華盛頓特區就已經全面進入就職典禮前警戒狀態。
周一當天，華盛頓特區的安保措施進一步升級，多個區域道路從零點開始封閉，部分地鐵站和入口也被關閉，甚至有些連接維珍尼亞州和華盛頓特區的橋梁也暫時關閉。
川普在就職演講中說，美國政府面臨信任危機。多年來，激進而腐敗的既得利益集團，從公民身上攫取權力和財富，社會破碎不堪，「幾乎無可救藥」。美國政府甚至無法因應簡單的國內危機，在為外國提供源源不斷軍援時，卻無法為人民提供庇護。
川普表示，「美國的黃金時代從現在開始」，他執政的每一天，「都會把美國放在第一位」，即「美國優先」。
川普宣布將簽署一系列行政令，包括以下幾點：
宣布南部邊境進入國家緊急狀態，派遣軍隊抵禦非法移民「災難性入侵」；
宣布美國進入國家能源緊急狀態，加大傳統能源開採，結束拜登政府「綠色新政」，撤銷電動車優惠政策，以拯救美國傳統汽車工業；
建立對外稅務局，對外國進口產品加徵關稅；
宣布美國政府將只承認男女兩個性別；
將「墨西哥灣」改名為「美洲灣」；
將擴張美國領土，把美國國旗插上新的地平線；
將把美國太空人送往火星。
中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正應邀在華盛頓出席川普就職典禮。韓正在美期間同范斯舉行會談，並分別拜會美國工商界代表、特斯拉執行長馬斯克、布魯金斯學會名譽主席桑頓等。
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