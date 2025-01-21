「川普2.0時代」來了！川普宣誓就任美國第47任總統

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-21 09:00

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美國總統當選人川普周一（20 日）在首都華盛頓特區就職典禮上正式宣誓就任第 47 任總統。

當天宣誓儀式由聯邦最高法院首席大法官羅伯茨主持，川普在羅伯茨帶領下完成宣誓。副總統當選人范斯也正式宣誓就任副總統。

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從上周六開始，華盛頓特區就已經全面進入就職典禮前警戒狀態。

周一當天，華盛頓特區的安保措施進一步升級，多個區域道路從零點開始封閉，部分地鐵站和入口也被關閉，甚至有些連接維珍尼亞州和華盛頓特區的橋梁也暫時關閉。

川普在就職演講中說，美國政府面臨信任危機。多年來，激進而腐敗的既得利益集團，從公民身上攫取權力和財富，社會破碎不堪，「幾乎無可救藥」。美國政府甚至無法因應簡單的國內危機，在為外國提供源源不斷軍援時，卻無法為人民提供庇護。

川普宣布將簽署一系列行政令，包括以下幾點：

宣布南部邊境進入國家緊急狀態，派遣軍隊抵禦非法移民「災難性入侵」；

宣布美國進入國家能源緊急狀態，加大傳統能源開採，結束拜登政府「綠色新政」，撤銷電動車優惠政策，以拯救美國傳統汽車工業；

建立對外稅務局，對外國進口產品加徵關稅；

宣布美國政府將只承認男女兩個性別；

將「墨西哥灣」改名為「美洲灣」；

將擴張美國領土，把美國國旗插上新的地平線；

將把美國太空人送往火星。