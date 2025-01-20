鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至16.18元，預估目標價為332.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 18:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.03元上修至16.18元，其中最高估值16.53元，最低估值15.76元，預估目標價為332.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.53(16.53)
|21.66
|26.45
|最低值
|15.76(15.76)
|17.95
|21.47
|平均值
|16.13(16.09)
|19.38
|23.96
|中位數
|16.18(16.03)
|19.21
|23.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|14,924,000
|20,406,820
|25,347,990
|最低值
|14,464,420
|17,780,000
|20,058,000
|平均值
|14,647,770
|18,496,120
|22,702,990
|中位數
|14,625,000
|18,160,000
|22,702,990
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.03
|8.32
|5.62
|8.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,247,258
|10,557,701
|9,423,020
|7,544,545
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉輝達、AWS飄來利空消息 伺服器機殼族群臉全黑
- 盤中速報 - 勤誠(8210)股價殺至跌停，跌停價237.0元，成交2,394張
- 勤誠董事長陳美琪：當AI技術不再是概念 將帶來機會與挑戰
- 3檔台股ETF新年換股打頭陣 00733瞄準AI、機器人潛力股
上一篇
下一篇