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鉅亨速報

盤後速報 - 新光臺灣半導體30(00904)次交易(21)日除息0.15元，參考價18.56元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 17:05


新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

首日參考價為18.56元，相較今日收盤價18.71元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/21 18.71 0.15 0.8% 0.0
2024/10/21 18.57 0.15 0.81% 0.0
2024/07/18 19.84 0.1 0.5% 0.0
2024/04/22 15.83 0.05 0.32% 0.0
2024/01/19 15.5 0.35 2.26% 0.0

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