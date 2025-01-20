盤後速報 - 葡萄王(1707)次交易(21)日除息2.7元，參考價145.8元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 17:05
葡萄王(1707-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。
首日參考價為145.8元，相較今日收盤價148.50元，息值合計為2.7元，股息殖利率1.82%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/01/21
|148.50
|2.7
|1.82%
|0.0
|2024/06/20
|160.5
|6.9
|4.3%
|0.0
|2023/06/20
|177.0
|6.9
|3.9%
|0.0
|2022/06/15
|143.5
|6.1
|4.25%
|0.0
|2021/08/02
|170.5
|6.4
|3.75%
|0.0
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