search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 葡萄王(1707)次交易(21)日除息2.7元，參考價145.8元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 17:05


葡萄王(1707-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。

首日參考價為145.8元，相較今日收盤價148.50元，息值合計為2.7元，股息殖利率1.82%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/01/21 148.50 2.7 1.82% 0.0
2024/06/20 160.5 6.9 4.3% 0.0
2023/06/20 177.0 6.9 3.9% 0.0
2022/06/15 143.5 6.1 4.25% 0.0
2021/08/02 170.5 6.4 3.75% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
葡萄王148.51.02%

延伸閱讀


Empty