聯合再生啟動轉型計畫 從三方向著手改革

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-20 16:35

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再生能源業者聯合再生 (3576-TW) 今 (20) 日正式宣布啟動 2025 年轉型計畫，將從「數據化升級、策略性合資、拓展 EPC 業務」三大方向著手，推動營收結構優化與高附加價值業務擴展，並持續拓展海外市場，進一步實現從產品製造商到「全方位能源解決方案供應商」的轉型目標。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，2025 年是聯合國針對全球溫室氣體排放的關鍵評估節點，台灣身為全球供應鏈要角，更需站穩綠色環保經濟浪潮。近年公司擴張和合併後，在軟硬體、人才、管理、技術實力與經驗上都更加成熟，今年正式進入轉型元年，以三方面持續推動公司轉型，滿足綠能供應鏈的強力需求，提供全方位能源解決方案，期許成為台灣於國際綠色供應鏈上穩固寶座的最大後盾。

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聯合再生指出，公司去年收購專業的太陽能維運品牌鼎日能源 100% 股份，目前集團總維運量體達 500MW 。透過強強聯手，公司將導入預防性大數據分析系統，以數據驅動維運管理，提升太陽能案場的發電效能並降低維護成本。

另外，鼎日能源積極開發的「能源使用及碳排放追蹤」系統，也能協助企業用戶監控能源效率和減碳成果，為企業邁向淨零排放提供整合性解決方案。

在案場開發策略上，聯合再生也採更靈活的模式，不再 100% 持有案場，而是與外資及壽險公司等合作投資，提升資金運用效率，分散資產風險，此外，也同步強化 EPC 業務，也能帶來即時營收貢獻，提高整體財務靈活性。

聯合再生看好儲能市場未來發展，預計今年上半年在台南推出 4.2MW 示範表後儲能專案，將專注於高壓及特高壓用戶的市場。據市場推估，若 10% 的高壓用戶導入儲能或負載電力管理設備，台灣表後儲能市場規模將高達 300 億元。

根據聯合再生 2024 年前三季營收表現，其中太陽能系統業務佔比為 17%，毛利率平均約 19%，與過往個位數相比有較大幅度的提升，也就是說，系統業務佔比提高有助於提升公司整體的毛利率表現。此外，截至 2024 年第三季，公司帳上仍握有新台幣 61 億元現金，營業活動現金流入亦達新台幣 13 億元，整體財務仍健康穩健。

聯合再生能源財務長暨發言人潘蕾蕾指出，2024 年全球經濟環境充滿挑戰，政策變動也使國內太陽能安裝量低於預期，來自外部環境的影響確實對聯合再生能源產生挑戰。不過，從當前的營收結構、現金流來看，公司財務體質仍屬強健，為公司的轉型計畫打下良好基底。接下來的轉型計畫，除將延續新產品、新團隊、新事業的三新引擎外，也將致力於提升財務表現，為股東創造長期價值。 」