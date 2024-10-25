桓鼎-KY再更換聯鋌營造董事長爲莊宏偉 張健智只做了4個月

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-25 19:22

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檢調偵辦臺鹽 (1737-TW) 轉投資台鹽綠能光電案向外擴大，並在 24 日擴大搜索至桓鼎 - KY(5543-TW) 公司旗下的 100% 持股的聯鋌營造公司後，今 (25) 日桓鼎 – KY 進行法人代表改派，並將聯鋌營造公司董事長職務改回由莊宏偉出任。

同時，今天桓鼎 – KY 董事會也決議撤銷原訂在 11 月 20 日全面改選董事的股東臨時會召開。

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今天聯鋌營造公司董事長的更換案決議，距離 6 月 25 日桓鼎 – KY 決議由當時任桓鼎 - KY 董事長的張建智接任聯鋌營造董事長，但距離只有 4 個月的時間，聯鋌營造董事長今天又改為 4 個月前原任的莊宏偉。

桓鼎 - KY 指出，公司旗下的聯鋌營造是台鹽綠能嘉義義竹漁電共生案的供應商之一遭搜索，聯鋌營造配合調查以供釐清案件事實。同時，因桓鼎在台灣的負責人都完成變更，因此今天也更換聯鋌營造的負責人由莊宏偉回任。

桓鼎 - KY 今天並進一步指出，近期檢調偵辦台鹽綠能虧損案，桓鼎於 10 月 24 日代子公司聯鋌營造公告以證人身分配合檢調釐清案件事實。聯鋌營造為台鹽綠能嘉義義竹漁電共生案之土木分包商，此一工程都係配合台鹽綠能公司提出的工程設計需求進行施作，即按業主要求之設計圖施工，所有工程款項都憑合格的合約、發票等交易文件，所有交易均有跡可循，

桓鼎 – KY 指出，聯鋌營造目前是以證人身份配合檢調釐清台鹽綠能案，對桓鼎公司在財務業務無重大影響，且子公司聯鋌營造與台鹽綠能間之關係僅此一工程，無其他進行承攬案件，都不影響聯鋌營造與其他業主之合作。

桓鼎 - KY 是在 2020 年以 3 億元買下高雄的甲級營造廠聯鋌營造 100% 股權。聯鋌營造已發布的手中工程案，包括高雄港第七貨櫃中心大樓標案、台鹽綠能嘉義義竹漁電共生案、高雄市仁武安居社會住宅標案、高雄港第七貨櫃中心營管大樓室內裝修工程案。