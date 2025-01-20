多活十年！OpenAI推首個生技AI模型GPT-4b micro 聚焦抗衰老、提高幹細胞效率

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-20 11:40

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ChatGPT 母公司 OpenAI 近日宣布，將開發一款用於長壽科學研究的 AI 模型 GPT-4b micro，該新模型專注於蛋白質工程領域，能幫助研究人員提高幹細胞的製造效率，有望將人類壽命延長十年。

GPT-4b micro 是 OpenAI 與舊金山長壽研究公司 Retro Biosciences 合作的成果。不同於其他預測蛋白質結構的 AI，GPT-4b micro 更像是一位「蛋白質社交專家」，能精準預測不同蛋白質之間的互動方式。利用這個獨特優勢，科學家們成功設計兩種關鍵的「山中因子」蛋白質。

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山中因子指的是一種能將普通細胞轉化為幹細胞的蛋白質，這些蛋白質在胎兒發育中起著關鍵作用，堪稱生命的「時光機」，讓成熟的細胞重返年輕態，具有無限可能的幹細胞。

OpenAI 研究員 John Hallman 表示，使用 GPT-4b micro 提供的建議改進後，兩種關鍵的山中因子的效率提升了 50 多倍。

這些經過 AI 優化的蛋白質，在將普通細胞轉化為幹細胞的能力上，遠超過自然界的版本。

更令人興奮的是，它將為治療多種疾病開闢新的可能性，曾被認為無法治癒的疾病如糖尿病跟心臟病等，可能找到治癒的希望。

專家指出，GPT-4b micro 代表了 AI 在生技領域應用的一個重大進步，專門為蛋白質重程式設計，而非單純的結構預測而設計。不同於谷歌 (GOOGL-US) DeepMind 的 AlphaFold 等同類模型，AlphaFold 主要集中在蛋白質空間結構的預測，而 GPT-4b micro 則通過積極重程式設計蛋白質，特別關注山中因子的作用。

山中因子之所以相當重要，是因為能將成年細胞重置為多能狀態，並分化為幾乎所有類型的細胞，因而在再生醫學和延長人類壽命的治療領域中，具有巨大潛力，而透過靶向這些蛋白質，GPT-4b micro 為創建更有效的再生治療方案提供了可能，有望將人類壽命延長十年。

Retro Biosciences 顧問、哈佛大學教授 Vadim Gladyshev 對 GPT-4b micro 的潛力表示樂觀。他指出，AI 在幹細胞生產中的潛力巨大。在不同的細胞類型和物種中，原有技術往往出現不一致性，而新 AI 模型能提供高效的重程式設計過程。

然而，OpenAI 與 Retro Biosciences 合作延長人類壽命的宣布，引發了多種反應，既有希望也有懷疑，支持者將該倡議視為生物技術的一大突破，熱切期待可能帶來更健康、更長壽生活的進步。

另一方面，這種技術也令人擔憂，部分人士擔心大幅延長人類壽命的倫理影響，例如可能對全球資源和社會結構造成的壓力，有網友也在社群媒體上質疑這些長壽治療手段的可及性，擔心它們最初可能只是富人的特權，可能會加劇現有的社會不平等，以後富人不光在經濟上享有特權，還能活得更久。