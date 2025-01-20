多活十年！OpenAI推首個生技AI模型GPT-4b micro 聚焦抗衰老、提高幹細胞效率
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-20 11:40
ChatGPT 母公司 OpenAI 近日宣布，將開發一款用於長壽科學研究的 AI 模型 GPT-4b micro，該新模型專注於蛋白質工程領域，能幫助研究人員提高幹細胞的製造效率，有望將人類壽命延長十年。
GPT-4b micro 是 OpenAI 與舊金山長壽研究公司 Retro Biosciences 合作的成果。不同於其他預測蛋白質結構的 AI，GPT-4b micro 更像是一位「蛋白質社交專家」，能精準預測不同蛋白質之間的互動方式。利用這個獨特優勢，科學家們成功設計兩種關鍵的「山中因子」蛋白質。
山中因子指的是一種能將普通細胞轉化為幹細胞的蛋白質，這些蛋白質在胎兒發育中起著關鍵作用，堪稱生命的「時光機」，讓成熟的細胞重返年輕態，具有無限可能的幹細胞。
OpenAI 研究員 John Hallman 表示，使用 GPT-4b micro 提供的建議改進後，兩種關鍵的山中因子的效率提升了 50 多倍。
這些經過 AI 優化的蛋白質，在將普通細胞轉化為幹細胞的能力上，遠超過自然界的版本。
更令人興奮的是，它將為治療多種疾病開闢新的可能性，曾被認為無法治癒的疾病如糖尿病跟心臟病等，可能找到治癒的希望。
專家指出，GPT-4b micro 代表了 AI 在生技領域應用的一個重大進步，專門為蛋白質重程式設計，而非單純的結構預測而設計。不同於谷歌 (GOOGL-US) DeepMind 的 AlphaFold 等同類模型，AlphaFold 主要集中在蛋白質空間結構的預測，而 GPT-4b micro 則通過積極重程式設計蛋白質，特別關注山中因子的作用。
山中因子之所以相當重要，是因為能將成年細胞重置為多能狀態，並分化為幾乎所有類型的細胞，因而在再生醫學和延長人類壽命的治療領域中，具有巨大潛力，而透過靶向這些蛋白質，GPT-4b micro 為創建更有效的再生治療方案提供了可能，有望將人類壽命延長十年。
Retro Biosciences 顧問、哈佛大學教授 Vadim Gladyshev 對 GPT-4b micro 的潛力表示樂觀。他指出，AI 在幹細胞生產中的潛力巨大。在不同的細胞類型和物種中，原有技術往往出現不一致性，而新 AI 模型能提供高效的重程式設計過程。
然而，OpenAI 與 Retro Biosciences 合作延長人類壽命的宣布，引發了多種反應，既有希望也有懷疑，支持者將該倡議視為生物技術的一大突破，熱切期待可能帶來更健康、更長壽生活的進步。
另一方面，這種技術也令人擔憂，部分人士擔心大幅延長人類壽命的倫理影響，例如可能對全球資源和社會結構造成的壓力，有網友也在社群媒體上質疑這些長壽治療手段的可及性，擔心它們最初可能只是富人的特權，可能會加劇現有的社會不平等，以後富人不光在經濟上享有特權，還能活得更久。
越來越多的人呼籲進行透明的討論和監管，以確保這些治療手段的開發和分配都能以合乎倫理和平等的方式進行。最重要的是，必須平衡這些進步的巨大潛力與積極措施來降低風險，為未來做好準備。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 英國曝AI野心！5年內公部門算力要增20倍 並打造OpenAI對手
- OpenAI敦促美國優先關注AI投資和監管 以繼續領先中國
- Altman回顧被OpenAI解雇始末：董事會真的搞砸了
- OpenAI考慮建立更傳統的營利性業務
下一篇