盤中速報 - Dogwifhat大跌15.41%，報1.49美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 08:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過15.41%，最新價格1.49美元，總成交量達2.99億美元，總市值14.80億美元，目前市值排名第 40 名。
近 1 日最高價：1.82美元，近 1 日最低價：1.47美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.72%
- 近 1 月：-15.00%
- 近 3 月：-33.52%
- 近 6 月：-30.97%
- 今年以來：-5.44%
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