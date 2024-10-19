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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯(INFY-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為24.70元

鉅亨網新聞中心 2024-10-19 00:15


根據FactSet最新調查，共49位分析師，對印孚瑟斯(INFY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.76元，其中最高估值0.81元，最低估值0.74元，預估目標價為24.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.81(0.83)0.941.071.26
最低值0.74(0.74)0.790.831.02
平均值0.76(0.77)0.860.951.14
中位數0.76(0.77)0.850.941.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值197.70億223.88億253.44億269.78億
最低值192.34億201.50億211.57億242.53億
平均值193.99億211.22億231.28億256.16億
中位數193.82億211.18億230.99億256.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.550.610.700.720.77
營業收入128.04億135.34億163.26億182.62億185.61億

詳細資訊請看美股內頁：
印孚瑟斯(INFY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINFY

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