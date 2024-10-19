鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯(INFY-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為24.70元
鉅亨網新聞中心 2024-10-19 00:15
根據FactSet最新調查，共49位分析師，對印孚瑟斯(INFY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.76元，其中最高估值0.81元，最低估值0.74元，預估目標價為24.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.81(0.83)
|0.94
|1.07
|1.26
|最低值
|0.74(0.74)
|0.79
|0.83
|1.02
|平均值
|0.76(0.77)
|0.86
|0.95
|1.14
|中位數
|0.76(0.77)
|0.85
|0.94
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|197.70億
|223.88億
|253.44億
|269.78億
|最低值
|192.34億
|201.50億
|211.57億
|242.53億
|平均值
|193.99億
|211.22億
|231.28億
|256.16億
|中位數
|193.82億
|211.18億
|230.99億
|256.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.55
|0.61
|0.70
|0.72
|0.77
|營業收入
|128.04億
|135.34億
|163.26億
|182.62億
|185.61億
詳細資訊請看美股內頁：
印孚瑟斯(INFY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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