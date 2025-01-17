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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pearson plc - ADRPSO-US的目標價調升至16.27元，幅度約4.28%

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pearson plc - ADR(PSO-US)提出目標價估值：中位數由15.61元上修至16.27元，調升幅度4.28%。其中最高估值18.37元，最低估值14.68元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Pearson plc - ADR評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Pearson plc - ADR今(17日)收盤價為15.69元。近5日股價下跌4.28%，標普指數上漲0.32%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PSO市場預估目標價

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