鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為30.75元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.42元，其中最高估值1.58元，最低估值-0.05元，預估目標價為30.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.58(1.58)
|2.77
|3.04
|最低值
|-0.05(-0.05)
|0.66
|1.14
|平均值
|0.51(0.52)
|1.22
|2
|中位數
|0.42(0.48)
|1.02
|1.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|259,616,000
|274,752,000
|284,154,720
|最低值
|223,582,120
|230,495,390
|229,734,420
|平均值
|253,253,990
|266,551,690
|269,754,590
|中位數
|258,215,000
|271,124,760
|276,871,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.8
|4.05
|10.25
|3.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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