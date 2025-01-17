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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為30.75元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.42元，其中最高估值1.58元，最低估值-0.05元，預估目標價為30.75元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.58(1.58)2.773.04
最低值-0.05(-0.05)0.661.14
平均值0.51(0.52)1.222
中位數0.42(0.48)1.021.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值259,616,000274,752,000284,154,720
最低值223,582,120230,495,390229,734,420
平均值253,253,990266,551,690269,754,590
中位數258,215,000271,124,760276,871,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.84.0510.253.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,755,344355,183,300411,670,391273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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