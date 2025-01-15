鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)目標價調降至36.5元，幅度約15.31%
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 16:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對南亞(1303-TW)提出目標價估值：中位數由43.1元下修至36.5元，調降幅度15.31%。其中最高估值54元，最低估值24元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予南亞(1303-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立8位、保守悲觀3位。
南亞(1303-TW)今(15日)收盤價為30.95元。近5日股價上漲1.67%，相關塑膠工業近5日上漲1.06%，集中市場加權指數下跌3.61%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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