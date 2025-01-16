search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - UnitCQP-US的目標價調升至54元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)提出目標價估值：中位數由52元上修至54元，調升幅度3.85%。其中最高估值64元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Cheniere Energy Partners LP - Unit評價：積極樂觀0位、保持中立7位、保守悲觀7位。

Cheniere Energy Partners LP - Unit今(16日)收盤價為59.72元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲0.53%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CQP市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Cheniere Energy Partners LP - Unit59.720.96%

延伸閱讀


Empty