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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估上修至-1.59元，預估目標價為49.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-01 06:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.62元上修至-1.59元，其中最高估值-1.35元，最低估值-2.04元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.35(-1.35)-0.7-0.36-0.11
最低值-2.04(-2.04)-1.95-1.85-1.69
平均值-1.6(-1.61)-1.47-1.32-0.86
中位數-1.59(-1.62)-1.51-1.31-0.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值43.82億53.54億66.13億80.78億
最低值41.90億49.02億52.62億65.68億
平均值42.60億50.97億59.64億70.81億
中位數42.33億50.99億58.98億69.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.13-0.46-0.84-1.55-1.87
營業收入5.08億9.24億19.19億22.25億27.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRBLX

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