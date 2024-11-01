鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司(RBLX-US)EPS預估上修至-1.59元，預估目標價為49.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-01 06:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.62元上修至-1.59元，其中最高估值-1.35元，最低估值-2.04元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.35(-1.35)
|-0.7
|-0.36
|-0.11
|最低值
|-2.04(-2.04)
|-1.95
|-1.85
|-1.69
|平均值
|-1.6(-1.61)
|-1.47
|-1.32
|-0.86
|中位數
|-1.59(-1.62)
|-1.51
|-1.31
|-0.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.82億
|53.54億
|66.13億
|80.78億
|最低值
|41.90億
|49.02億
|52.62億
|65.68億
|平均值
|42.60億
|50.97億
|59.64億
|70.81億
|中位數
|42.33億
|50.99億
|58.98億
|69.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.13
|-0.46
|-0.84
|-1.55
|-1.87
|營業收入
|5.08億
|9.24億
|19.19億
|22.25億
|27.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Roblox公司(RBLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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