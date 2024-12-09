鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估上修至4.15元，預估目標價為49.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.06元上修至4.15元，其中最高估值4.56元，最低估值3.31元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.56(4.56)
|4.83
|4.91
|4.93
|最低值
|3.31(3.31)
|3.65
|3.78
|4.93
|平均值
|4.02(4)
|4.19
|4.31
|4.93
|中位數
|4.15(4.06)
|4.27
|4.22
|4.93
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|93.91億
|106.00億
|111.77億
|89.19億
|最低值
|66.90億
|49.44億
|86.84億
|89.19億
|平均值
|85.20億
|95.20億
|105.85億
|89.19億
|中位數
|86.64億
|100.51億
|109.13億
|89.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.25
|2.32
|3.00
|3.27
|6.95
|營業收入
|66.87億
|59.12億
|92.62億
|172.05億
|96.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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