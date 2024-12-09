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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估上修至4.15元，預估目標價為49.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.06元上修至4.15元，其中最高估值4.56元，最低估值3.31元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.56(4.56)4.834.914.93
最低值3.31(3.31)3.653.784.93
平均值4.02(4)4.194.314.93
中位數4.15(4.06)4.274.224.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值93.91億106.00億111.77億89.19億
最低值66.90億49.44億86.84億89.19億
平均值85.20億95.20億105.85億89.19億
中位數86.64億100.51億109.13億89.19億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.252.323.003.276.95
營業收入66.87億59.12億92.62億172.05億96.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCQP

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