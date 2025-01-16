SOGO：精品下滑未見止穩訊號 百貨成長靠這些業種

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-16 15:43

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遠東 SOGO 百貨董事長黃晴雯今 (16) 日指出，2024 年業績達成 525 億元，目標今年續成長 1% 至 528 億元，而大巨蛋商場將分階段開出，預計完整貢獻年度將落在 2026 年；SOGO 主管也指出，2024 年見精品消費普遍趨緩的趨勢，目前尚未見止穩訊號，但家電、設計女裝仍成長，有助整體消費動能加溫。

黃晴雯表示，遠東 SOGO 一向投資謹慎，但一出手「就要讓大家驚艷」，SOGO 大巨蛋 Garden City 代表台北市新的消費聚落形成，提供一站購足和沉浸的購物體驗，未來全開出後，樂觀期待一年營業額 100 億元。

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過往疫情期間需求大爆發的精品業種，近年受到大眾出國旅遊的影響，成長趨緩，SOGO 說明，疫情期間精品業績暴增 1 倍，主要是因為散客購買奢侈品的預算變多，現在只是反映散客減少，品牌逐步回歸主顧客的經營。

SOGO 看今年精品銷售仍較保守，尚未見止穩訊號 ，不過，先觀察即將到來的西洋情人節、母親節檔期等表現。