〈觀察〉北部百貨業者的優等生天母SOGO 擁高含金量客群樂衝周慶

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-27 10:26

‌



遠東 SOGO 台北店周年慶圓滿完成，緊接著 SOGO 天母店今 (27) 日接棒登場，作為天母地區百貨業績龍頭的 SOGO，擁有 60% 獨家櫃位，在擁有附近高含金量消費客群優勢下，不同於部分百貨零售業者受到民眾出國侵蝕買氣的衝擊，仍樂觀料全年業績增幅將達 2%。

據中央銀行最新統計，出國旅行支出擴大，第三季旅行逆差為 36.9 億美元，創單季新高，等同流出約 1180 億元的消費大餅，不少百貨零售業者受到影響。

‌



圖：遠東 SOGO 提供。

不過，天母是台北獨樹一格的生活圈，區內不少消費人口是許多高資產族群，受到出國潮的衝擊相當低，去年單店營收達 52.7 億元，依業界資料顯示，SOGO 天母店業績持續領先北區其他百貨。

天母 SOGO 預估，今年全年營收將達 53.55 億元，年增 2%，在高比較基期中，成長幅度仍是北部百貨業者的優等生。

分析原因在於，SOGO 在天母地區擁有 60% 的獨家櫃位，業種最齊全，具備絕對競爭優勢，其中，化妝品品牌擁有高達 38 個，涵蓋北區 17 個獨家品牌，近日更新開出 DIOR 香氛世家。

うなぎ四代目菊かわ。(圖：SOGO 提供)

同時，天母 SOGO 也積極引進話題餐飲名店進駐，近來喜迎日本米其林餐盤推薦的四代目菊川鰻魚飯專賣店，讓在地消費者一站吃足買足。

值得一提的是，天母 SOGO 還是全台最大的綠色百貨，也是全台唯一獲得碳標籤百貨 (企業來此購物可申報綠色採購)，頂樓更設計成環保永續空中花園，設有環境教育場所 (雨水系統、太陽能綠電)。