TikTok大限逼近拜登川普找方法推遲禁令 專家：行政命令非萬能 TikTok仍將遭禁

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-16 15:40

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隨著 TikTok「不賣就禁」大限日子逼近，美國兩黨政治人物都在想方設法讓美國人能繼續使用這款短影音應用程式，《美國國家廣播公司 (NBC)》最新引述知情人士報導指出，拜登政府正在找尋讓 TikTok 繼續在美國運作的方法，而與此同時，美國準國安顧問 Mike Waltz 周三(15 日) 則稱川普上任後，將採取行動保住 TikTok。

3 位知情人士向《NBC》透露，拜登政府正在「探索不同選項」，希望在執行禁令的情況下，維持 TikTok 在美國運作。一位政府官員透露，官員們正探索各種方案，讓 TikTok 不會在星期天 (19 日) 被禁。

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《華盛頓郵報》也引述兩位匿名消息人士的話報導，川普正考慮在 TikTok 禁令頒布隔天一上任後發佈行政命令，暫停執行 TikTok 禁令 60 至 90 天。

一位知情人士向華郵表示，川普希望在就職典禮過後不久簽署行政命令，讓這一過程像電影一樣精彩。

即將上任的美國國安顧問 Mike Waltz 周三接受《福斯新聞》訪問時表示，TikTok 是個好平台，川普將「設法留住它並保護用戶資料」。「我們將找到一種方法，既能保存這些數據，又能保護民眾。」

但一些法律觀察人士的懷疑，川普的話無法完全克服國會以壓倒性通過的跨黨派法律。

美國司法部前國安顧問 Alan Rozenshtein 說：「行政命令不是神奇的文件，TikTok 仍然會被禁止。」

另據《紐約時報》報導，TikTok 執行長周受資打算出席川普下周一 (20 日) 的就職典禮，且將在典禮上享有榮譽席次。

除周受資外，臉書執行長祖克柏、谷歌執行長 Sundar Pichai、特斯拉執行長馬斯克等人也將出席，亞馬遜創辦人貝佐斯也在受邀之列。