群光售蘇州廠房處分利益5.69億元 估貢獻Q3 EPS 0.77元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-19 15:16

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電子零組件廠群光電子 (2385-TW) 今 (19) 日公告，其位於蘇州市吳江經濟技術開發區的廠房，因政府徵收而出售，交易金額為人民幣 2.88 億元（約新台幣 12.79 億元），稅前處分利益達人民幣 1.68 億元 (約新台幣 7.59 意元)，稅後利益為人民幣 1.26 億元 (約新台幣 5.69 億元)，預計貢獻第三季每股純益約 0.77 元。

群光說明，此次出售的廠房土地面積約 8.9 萬平方公尺，建築面積約 9.7 萬平方公尺，群光在蘇州共有 5 座廠房，被徵收的設備已移至其他四座廠房繼續生產，整體生產力未受影響，目前群光在中國大陸的蘇州、東莞、重慶，以及泰國都設有生產基地，其中大陸廠區仍貢獻約 8 成營收。

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