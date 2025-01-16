國際認證加持、金融大樓的「天花板」！能抗7級強震的華銀新資訊大樓正式啟用

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-16 09:53

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華南銀行耗資 20 億元、歷時 5 年打造的土城資訊大樓於昨 (15) 日正式啟用，標誌著該行在金融科技與數位轉型領域的重要突破。榮獲國際知名機房數據中心可用性和整體性能認證機構 Uptime Institute 頒發的 Tier III 設計認證（TCDD）與設施認證（TCCF），並獲綠建築標章及耐震標章，可耐 7 級強震，展現其高效能與穩定性，成為國內金融業數據中心的標竿。

新資訊中心占地 2,245 坪，建有二棟大樓，A 棟地上 15 層、B 棟地上 12 層、共同建造地下 3 層，採用多項尖端科技與環保設計，並榮獲綠建築標章黃金級認證，耐震標章認證，代表其在節能減碳與環境永續方面的卓越表現。關鍵特色包括電力、空調、消防及網路等重要系統均採雙備援設計（2N）、隔震系統及防洪設計，可在七級地震或極端氣候風險下確保穩定運行。大樓內部的資料中心擁有自發電能力，能在長時間停電下持續運營，進一步鞏固金融服務的穩定性與客戶信任。

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此外，該大樓亦是華南金集團首個自辦工業區都市更新項目，成功將既有二個工業廠房進行整合與立體化更新，提升了工業區與周邊區域的發展潛力。