鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融(RF-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為28.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對區域金融(RF-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.02元下修至1.96元，其中最高估值2.22元，最低估值1.9元，預估目標價為28.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.22(2.22)
|2.49
|2.68
|2.8
|最低值
|1.9(1.9)
|2.17
|2.36
|2.8
|平均值
|2.02(2.02)
|2.29
|2.52
|2.8
|中位數
|1.96(2.02)
|2.28
|2.52
|2.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|73.77億
|78.55億
|82.74億
|81.82億
|最低值
|70.38億
|74.77億
|77.20億
|81.82億
|平均值
|72.13億
|76.06億
|79.43億
|81.82億
|中位數
|71.74億
|75.94億
|79.22億
|81.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.03
|2.49
|2.28
|2.11
|營業收入
|63.47億
|66.32億
|75.27億
|91.09億
詳細資訊請看美股內頁：
區域金融(RF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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