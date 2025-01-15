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鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融(RF-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為28.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對區域金融(RF-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.02元下修至1.96元，其中最高估值2.22元，最低估值1.9元，預估目標價為28.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.22(2.22)2.492.682.8
最低值1.9(1.9)2.172.362.8
平均值2.02(2.02)2.292.522.8
中位數1.96(2.02)2.282.522.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值73.77億78.55億82.74億81.82億
最低值70.38億74.77億77.20億81.82億
平均值72.13億76.06億79.43億81.82億
中位數71.74億75.94億79.22億81.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.032.492.282.11
營業收入63.47億66.32億75.27億91.09億

詳細資訊請看美股內頁：
區域金融(RF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRF

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