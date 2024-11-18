鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融(RF-US)EPS預估上修至2.04元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-18 10:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對區域金融(RF-US)做出2024年EPS預估：中位數由2元上修至2.04元，其中最高估值2.12元，最低估值1.9元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.12(2.12)
|2.35
|2.62
|最低值
|1.9(1.9)
|2.17
|2.36
|平均值
|2.02(2.01)
|2.27
|2.5
|中位數
|2.04(2)
|2.28
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|73.77億
|78.31億
|82.30億
|最低值
|70.88億
|74.18億
|77.20億
|平均值
|71.98億
|75.92億
|79.26億
|中位數
|71.66億
|75.83億
|79.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.50
|1.03
|2.49
|2.28
|2.11
|營業收入
|66.19億
|63.47億
|66.32億
|75.27億
|91.09億
詳細資訊請看美股內頁：
區域金融(RF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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