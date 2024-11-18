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鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融(RF-US)EPS預估上修至2.04元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 10:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對區域金融(RF-US)做出2024年EPS預估：中位數由2元上修至2.04元，其中最高估值2.12元，最低估值1.9元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.12(2.12)2.352.62
最低值1.9(1.9)2.172.36
平均值2.02(2.01)2.272.5
中位數2.04(2)2.282.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值73.77億78.31億82.30億
最低值70.88億74.18億77.20億
平均值71.98億75.92億79.26億
中位數71.66億75.83億79.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.501.032.492.282.11
營業收入66.19億63.47億66.32億75.27億91.09億

詳細資訊請看美股內頁：
區域金融(RF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRF

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