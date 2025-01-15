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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調降至38元，幅度約17.39%

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 16:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台塑(1301-TW)提出目標價估值：中位數由46元下修至38元，調降幅度17.39%。其中最高估值71元，最低估值32元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予台塑(1301-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立9位、保守悲觀1位。

台塑(1301-TW)今(15日)收盤價為35.55元。近5日股價上漲1.16%，相關塑膠工業近5日上漲1.06%，集中市場加權指數下跌3.61%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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