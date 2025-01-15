鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)目標價調降至210元，幅度約3.54%
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 16:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)提出目標價估值：中位數由217.7元下修至210元，調降幅度3.54%。其中最高估值280元，最低估值185元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予台燿(6274-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。
台燿(6274-TW)今(15日)收盤價為164.5元。近5日股價下跌3.69%，相關電子零組件類指數近5日下跌4.57%，櫃買市場加權指數下跌4.43%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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