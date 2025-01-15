鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)目標價調降至40.45元，幅度約3.58%
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 16:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑化(6505-TW)提出目標價估值：中位數由41.95元下修至40.45元，調降幅度3.58%。其中最高估值82元，最低估值33元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予台塑化(6505-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立8位、保守悲觀1位。
台塑化(6505-TW)今(15日)收盤價為36.3元。近5日股價上漲2.56%，相關油電燃氣近5日上漲1.89%，集中市場加權指數下跌3.61%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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