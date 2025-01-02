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毅嘉2024年營收創10年新高 看好車用需求帶動今年營運走強

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-02 10:00

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毅嘉2024年營收創10年新高 看好車用2025年走強。(圖：shutterstock)

軟板廠毅嘉昨 (1) 日公告 2024 年 12 月營收 7.92 億元，月減 7.7%、年增 14.4%；累計全年營收 95.29 億元，年增 11%，創十年來新高，毅嘉表示，隨汽車產業朝電動化和智慧化發展，有望帶動毅嘉 2025 年營收走強。

毅嘉指出，12 月自結合併營收金額約為新台幣 7.92 億元，其中軟板整合元件產品之營收為新台幣 6.28 億元，機構整合元件產品之營收為新台幣 1.68 億元。


展望未來，汽車產業朝智慧化及電動化發展，全球車用市場對於車用電子產品的需求仍然強勁，毅嘉科技 114 年的營運將可望持續隨著汽車智慧化與電動化的趨勢攀高。

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毅嘉車用PCB

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