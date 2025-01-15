〈焦點股〉大井泵浦全年拚雙位數成長 逆勢上漲8%站上所有均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-15 11:40

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大井泵浦 (6982-TW) 獲看好開拓外銷市場效益逐步顯現，以及 2025 年下半年高雄環球新廠產能開出挹注，在今年營收可望持續拚雙位數成長，大井泵浦今 (15) 日股價獲買盤湧入，股價逆勢上漲逾 8%，並站上所有均線。

大井泵浦 2024 年 16.13 營收為 16.13 億元，年增 14.8%，而 2024 年前三季稅後純益達 9401 萬元，每股純益達 2.66 元，超過 2023 年全年獲利。

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大井泵浦在台灣設有新北三芝廠與高雄路竹正義廠兩大生產基地，大井泵浦投資高雄路竹的環球廠已經動工，總工程與設備總經費約 10 億元，預計 2025 年年中完工啟用。大井泵浦投資的高雄路竹環球廠完工後，也將成為大井泵浦在新北三芝廠、高雄路竹正義廠之外，在台的另一重要生產據點。

此外，大井泵浦在中國大陸的蘇州華樂士工廠則作為服務中國大陸及東協市場的重要據點。